Hentbolda Maçın Ardından

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 37-26 yenen Amasya Taşova YİBO'nun antrenörü Muhammet Bakır, "Herkesin düştüğü dediği bir takım ile ligin ikinci devresinde mükemmel bir istek ve onur savaşı vererek ligde kaldığımız için mutluyum." dedi.



Bakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, hafta başından itibaren maça stres altında hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Herkesin düştüğü dediği bir takım ile ligin ikinci devresinde mükemmel bir istek ve onur savaşı vererek ligde kaldığımız için mutluyum. Sporcularım her maçta canını dişine takarak oynadıkları için hepsine teker teker teşekkür ediyorum.

Maça üzerimizde oluşan stresin verdiği hava ile maça çıktık. Ayrıca maça çok kötü başladık. Lig boyunca yapmadığımız kadar bu maçın ilk yarısında pas hatası yaptık. Oyuncularım maçın ikinci yarısında gerçek Amasya Taşova YİBO gibi sahaya çıktılar. Pas hatalarını en aza indirip isteyerek oynadılar ve ortaya güzel bir skor çıktı.Tüm hentbolsever Taşova'lılara hediyemiz olsun."