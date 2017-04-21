Hentbol: Haftanın Programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Bayanlar Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Bayanlar Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Bayanlar Süper Lig
Bugün:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor (Celal Atik)
Yarın:
13.00 Eskişehir Hentbol-Zağnosspor (Porsuk)
13.00 Adana Şakirpaşa-Üsküdar Belediyespor (Serinevler Yüreğir)
14.00 Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Hasan Dağı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Artsam Koleji (Süleyman Evcilmen)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)
18.00 Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Selçuklu Belediyespor-Bozokspor (Selçuklu Belediyesi)
23 Nisan Pazar:
13.00 Amasya Taşova YİBO-MYK Hentbol (Taşova)
15.00 Trabzonspor-Beşiktaş Mogaz (Trabzon 19 Mayıs)
15.00 Maliye Piyango-Aziziye Belediyesi Termalspor (THF)
16.00 Antalyaspor-Merzifon Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Nilüfer Belediyespor (THF)