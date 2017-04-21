Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Bayanlar Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Bayanlar Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Bayanlar Süper Lig

Bugün:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor (Celal Atik)

Yarın:

13.00 Eskişehir Hentbol-Zağnosspor (Porsuk)

13.00 Adana Şakirpaşa-Üsküdar Belediyespor (Serinevler Yüreğir)

14.00 Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Hasan Dağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Artsam Koleji (Süleyman Evcilmen)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)

18.00 Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Selçuklu Belediyespor-Bozokspor (Selçuklu Belediyesi)

23 Nisan Pazar:

13.00 Amasya Taşova YİBO-MYK Hentbol (Taşova)

15.00 Trabzonspor-Beşiktaş Mogaz (Trabzon 19 Mayıs)

15.00 Maliye Piyango-Aziziye Belediyesi Termalspor (THF)

16.00 Antalyaspor-Merzifon Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Nilüfer Belediyespor (THF)

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