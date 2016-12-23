Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Bayanlar ve Erkekler Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta maçlarıyla sona erecek.

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Bayanlar ve Erkekler Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta maçlarıyla sona erecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Selçuklu Belediyespor-MYK Hentbol (Selçuklu Belediyesi)

13.00 Amasya Taşova YİBO-Merzifon Belediyespor (Taşova)

15.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Antalya)

15.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)

15.00 Trabzonspor-Göztepe (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (THF)

17.00 Beykoz Belediyespor-Bozokspor (Recep Şahin Köktürk)

Bayanlar Süper Lig

25 Aralık Pazar:

13.00 Adana Şakirpaşa-Kastamonu Belediyespor (Serinevler Yüreğir)

14.00 Aksaray Belediyespor-Genç Uşakspor (Hasan Dağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Zağnosspor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Eskişehir Hentbol-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik (Celal Atik)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (THF)

17.00 Ardeşen Gençlik-Artsam Koleji (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Belediye Başkanı Evcilmen, Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Merkez Yürütme Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Cumhuriyeti, Bordo Mavili Takım, Süleyman Evcilmen
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads