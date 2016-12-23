Hentbolda Bayanlar ve Erkekler Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta maçlarıyla sona erecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Selçuklu Belediyespor-MYK Hentbol (Selçuklu Belediyesi)
13.00 Amasya Taşova YİBO-Merzifon Belediyespor (Taşova)
15.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Antalya)
15.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)
15.00 Trabzonspor-Göztepe (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (THF)
17.00 Beykoz Belediyespor-Bozokspor (Recep Şahin Köktürk)
Bayanlar Süper Lig
25 Aralık Pazar:
13.00 Adana Şakirpaşa-Kastamonu Belediyespor (Serinevler Yüreğir)
14.00 Aksaray Belediyespor-Genç Uşakspor (Hasan Dağı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Zağnosspor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Eskişehir Hentbol-Osmangazi Belediyespor (Porsuk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik (Celal Atik)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (THF)
17.00 Ardeşen Gençlik-Artsam Koleji (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)
Hentbol: Haftanın Programı
Hentbolda Bayanlar ve Erkekler Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta maçlarıyla sona erecek.
Hentbolda Bayanlar ve Erkekler Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta maçlarıyla sona erecek.