Hekimhan Belediye Meclis Toplantısı

Hekimhan Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.



Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Belediye Meclis salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yılın her ne kadar acı bir olayla başlasa da her gününün yeni bir umut olduğunu söyledi.



Herkese iyi seneler dileyen Millioğulları, tüm belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı.



Daha sonra gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, 2017 yılına ait rüsum ve harç tarifelerinin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili maddede ikinci bir oturumda toplanmak üzere son buldu.