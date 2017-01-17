Hdp Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Toplantısında Konuştu 1

Hdp Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Toplantısında Konuştu 1

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Halkların Demokratik Partisi, Ayhan Bilgen, Hdp
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