Hdp'li Ayhan Bilgen, İşsizlik Rakamlarını Değerlendirdi

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentonun en zor günlerini yaşadığını iddia ederek, "Bizim eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız, demokratik, katılımcı, halkçı bulmadığımız birçok boyutu var. Bu hali bile, duruşu bile birilerini rahatsız etmiş olacak ki geçtiğimiz hafta aslında kendi kendini feshetme, kendi kendini tümüyle işlevsizleştirme konusunda bir adım daha attı, attırıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta dikkatlerden kaçan bir cümlesi vardı. 'Bu parlamento artık bu içtüzükte yürümez, olmaz' sözleri, bundan sonrasına dair mesajdı. Eğer gerçekten parlamentonun önüne koydukları, millete dayattıkları paket güçler ayrılığı olsaydı, denge-denetleme hassasiyeti olsaydı, yürütmenin başı, yürütmenin sorumsuz kanadı olan bir süre sonra yürütme tekelini alacak olan bir Cumhurbaşkanı yasama, denetim görevi gören millet adına bu görevi yapan organı bu kadar kendisi için rahatsız edici görmezdi. Parlamentonun nesinden rahatsız? Yasama faaliyetlerinin onun istediği hızda olmamasından mı rahatsız? ya da denetim faaliyetinden mi rahatsız" ifadelerini kullandı.



Ekonomi kriz yaşandığını ileri süren Bilgen, "Türkiye işsizlik rakamlarında 2008 krizinden bu yana en yüksek işsizlik rakamlarına ulaştı. Son bir yıl içinde 500 bin kişi işsiz kalmış durumda. Türkiye'nin nüfusu, istihdam açığı her yıl siyasete 900 bin kişiye iş imkanı oluşturması sorumluluğunu yüklüyor. Ama işsizlikle ilgili bu fotoğrafı bu parlamento kendisine dert etmiyor, gündemi bu değil. Her ne kadar ısrarla birileri dolar yükseliyor diye tarif etse de ekonomik gerçek şudur. Türk lirası değer kaybediyor. Eğer yükselen dolar olsaydı, dünya piyasalarında böyle bir seyir yaşanırdı. Bakıyorsunuz, değer kaybeden Türk lirasının satın alma gücü açısından emekçiye ödettiği bedeli yaşıyoruz. Amerika'daki rakam Türkiye'nin iki katıysa, orada asgari ücret 280 hamburger ediyor, Türkiye'de 120 hamburger ediyorsa, bu rakamlar boşa düşer" dedi.



Gruba katılanların ellerinde 'hayır' yazılı dövizler, yakalarında ise 'hayır' yazılı rozetler bulunurken, HDP kürsüsünde ve sinevizyonda 'hayır' yazdığı görüldü.