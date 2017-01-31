Hdp Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Tutuklandı

DİYARBAKIR'da, hakkında tutuklanmasına ilişkin dün yakalama kararı çıkarılan HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



Yakalama kararı üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ayhan Bilgen, hakkındaki tutuklama kararı ve gerekçeleri yüzüne okunduktan sonra tutuklandı. - Diyarbakır