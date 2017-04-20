Hatay'ın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Hatay’ın Hassa, Antakya, İskenderun, Arsuz ve Defne ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Hatay'ın Hassa, Antakya, İskenderun, Arsuz ve Defne ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, Hassa ilçesi, Girne Mahallesi 105. Sokağa 09: 00-17: 00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Sarıseki, Karayılan ve Azganlık mahallerine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi 309. Sokağa 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Antakya ilçesi Büyükdalyan, Derince, Akcaova, Hasanlı, Aşağıoba, Paşaköy ve Arpahan mahallesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi ve Paymar'da 06: 00-08: 30 saatleri arasında, Serinyol Mahallesi Gürsoy, Lale, Cumhuriyet, Oruç, Aslan ve Diyar sokaklarında 09: 30-12: 30 saatleri arasında, Uzunalıç mahallesinde 14: 00-17: 00 saatleri arasında, Serinyol Mahallesi İlhan Çetinkaya, İrfan, Yağmur, İnal ve Seçkin sokaklarında 09: 00-12: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Defne ilçesi Subaşı Mahallesi 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 sokaklar 13: 30-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - HATAY
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