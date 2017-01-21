Hamit Altıntop İçin Çaykur Rizespor İddiası

FutbolArena - Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Hamit Altıntop'un yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. TFF 1. Lig ekipleriyle adı anılan deneyimli oyuncunun Çaykur Rizespor ile görüştüğü iddia edildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Çaykur Rizespor bir süredir görüşme halinde olduğu Hamit Altıntop ile el sıkıştı. Galatasaray'dan ayrılan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun eşi doğum yapacağı için anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.



Hamit Altıntop Galatasaray formasıyla ilk yarıda ligde 4 maçta şansı bulurken, Türkiye Kupası'nda ise 5 karşılaşmada görev yapıp, 1 gol atmıştı. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan sözleşme fesih bedeli olarak 850 bin Euro almıştı. Rizespor'un vereceği ücretin bu rakamdan düşeceği öğrenildi.