Halkbank, Finalde

Halkbank - Ziraat Bankası: 3- 1 Salon: TVF BaşkentHakemler: Onur Hoşnut, Vedat KırcovaHalkbank: Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)Ziraat Bankası: Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Emre Baturalp Güngör, Vahit...

Halkbank, Finalde

Halkbank - Ziraat Bankası: 3- 1

 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Vedat Kırcova

Halkbank: Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)

Ziraat Bankası: Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Rauwerdink, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)

Setler: 27-25, 19-25, 25-19, 25-21

Süre: 129 dakika (39, 26, 31, 33)

ANKARA - Halkbank, Efeler Voleybol Ligi play-off yarı finalinde, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup ederek, seriyi 2-1'e getirdi ve finale yükseldi. Halkbank finalde, diğer yarı final eşleşmesinin galibi Arkas Spor'un

rakibi olurken, Ziraat Bankası ise 3'üncülük mücadelesinde Fenerbahçe ile eşleşti.

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