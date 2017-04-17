Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, halk oylamasına ilişkin, "Kentte yüzde 36,5'lik oy oranımız, yüzde 44,5 civarında çıktı. Bu kısmende olsa buruk sevincimizi sağlamış oldu. Tabii ki, Türkiye bizim için daha anlamlıdır." dedi.



Baydar, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da "Hayır"ın "Evet"e göre önde çıkmasına rağmen Türkiye'deki durumun tam tersi olması nedeniyle sevinç yaşadıklarını söyledi.



Halk oylaması sürecini sorunsuz şekilde yürütmelerinden dolayı destek olan herkese teşekkür eden Baydar, şöyle konuştu:



"Başta Ardahanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Geçekten 16 Nisan referandumu ülkemiz tarihi için çok önemli. Önemli bir süreçti. Bu halk oylaması halkımızın yüksek düzeyde katılımıyla Cumhuriyet tarihinde belki de en yüksek katılım ile tarihe geçti."



Baydar, referandumun çok büyük bir demokratik olgunlukla geçtiğine işaret ederek, buna katkı sunan herkesin teşekkürü hak ettiğini dile getirdi.



Sonuçtan dolayı Ardahan'ın buruk sevinç yaşadığını dile getiren Baydar, şunları ifade etti:



"Bu seçimde Ardahan'da istediğimizi almasak da 1 Kasım seçimlerine göre, oyumuzu attırdık. Kentte yüzde 36,5'lik oy oranımız, yüzde 44,5 civarında çıktı. Bu kısmende olsa buruk sevincimizi sağlamış oldu. Tabii ki, Türkiye bizim için daha anlamlıdır"



Baydar, Ardahan'ın AK Parti hükümetleri döneminde aldığı yatırımları almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.