Halk Oylamasının Ardından

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına ilişkin, Karatay'ın üzerine düşeni yaptığını söyledi.



Hançerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hükümet tarafından, ülkenin geleceği için oylamaya sunulan bu karara en başından beri 'evet' dediklerini ifade etti.



"Milletimiz kararını vererek, yeni bir dönemi başlatmıştır. Yeni dönemler, yeni heyecanlar demektir. Artık milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır." diyen Hançerli, yeni dönemde herkese büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.



Karatay'ın, adını yine birinciliğe yazdırdığını söyleyen Hançerli, şunları kaydetti:



"309 bin nüfuslu bir ilçe olarak almış olduğumuz oy oranıyla Türkiye'de bir numarayız. Teşkilatımız ve belediyemiz, mahalle toplantıları, taşra gezileri, genç kürsü programları ile üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Karatay'ın mahalleleri arasında hangisinin desteği daha büyük diye bir yarış var. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Bu ekip 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Mevlana Meydanı'nda 27 gün nöbet tuttu. Yurt içinden ve yurt dışından yedi düvelle mücadele ettik. Tüm bu engellemelere rağmen Konya ve Karatay üzerine düşeni yaptı."