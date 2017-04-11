Halk Oylamasına Doğru

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, referandum da hiçbir şahsa oy verilmediğini, sadece milletin geleceği için oy verildiğini söyledi.



Zolan, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylaması çalışmaları kapsamında, baba ocağı Tavas ilçesinde hemşehrileriyle bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.



Kızılcabölük, Karahisar, Çalıköy, Sofular ve Altınova mahallelerinde halkla buluşan Zolan, vatandaşlara anayasa değişiklik paketi ile ilgili bilgi verdi.



16 Nisan'da herhangi bir partiye oy verilmediğine dikkati çeken Zolan, şunları söyledi:



"Referandumda hiçbir şahısa da oy verilmiyor, sadece milletimizin geleceği için oy veriliyor. Hangi siyasi görüşte olursak olalım buna bu şekilde bakmamız gerekiyor. Türkiye'de yapılan seçimlerde herkesin kafasında şu soru var. Seçimlerden tek başına iktidar mı çıkacak, yoksa koalisyon mu çıkacak? Tüm ülkeler, ekonomi dünyası, yatırımcılar, herkes bu sonuca bakıyor. Aslında şunu söylüyorlar, Türkiye'de istikrar mı çıkacak, yoksa koalisyonla ne zaman sona ereceği belli olmayan bir yola mı gireceğiz? Onun için bugünkü sistemin en büyük sıkıntısı bu. Yeni sistemde koalisyon riski ortadan kalkıyor. 5 yıl boyunca milletin seçtiği yüzde 50'den fazla oy alan kişi hükümeti kuracak ve 5 yıl ülkeye hizmet edecek."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini belediye başkanlığına benzeten Zolan, "1963 yılında demişler ki belediye başkanını halk seçsin ve 5 yıllığına hizmet etsin. Bugüne kadar böyle olmuş ve belediyelerde kriz doğmamış, erken seçim olmamış, yani istikrar olmuş. Belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birebir uyuşuyor." dedi.