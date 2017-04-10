Halk Oylamasına Doğru

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, vatandaşlardan 16 Nisan'da sandığa gitmelerini isteyerek, "Sandığa gitmemek geleceğimize sahip çıkmamak anlamına gelir. Ondan sonra şikayet etmeye hakkımız kalmaz." dedi.



Önder, HDP Muş İl Başkanlığınca Bankalar Caddesi'nde düzenlenen "Hayır" Mitingi'nde yaptığı konuşmada, partilerinin seçim şarkısının Türkiye genelinde yasaklanmasına tepki gösterdi.



İnsanların şiddete, nefrete, kana doyduğunu, artık kendi kimliğiyle özgür bir şekilde yaşamak istediğini söyleyen Önder, "Kürt halkı barış iradesini çok net bir şekilde gösterdi. 3 yıl bu topraklarda hiçbir gencimiz yere düşmedi." dedi.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına az bir süre kaldığını anımsatan Önder, şöyle konuştu:



"Bu bir haftayı çok önemli değerlendirmemiz lazım. Sandığa gitmemek geleceğimize sahip çıkmamak anlamına gelir. Ondan sonra şikayet etmeye hakkımız kalmaz. Bu konuda en büyük umudumuz ve desteğimiz kadınlarımız, annelerimizdir. İnşallah Muş'tan nitelikli bir 'hayır' çıkacak."



Mitinge, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve partililer katıldı.