Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSinop% 57,83% 42,1772.91353.179155.463744732% 98128.986126.092% 83Merkez% 38,09% 61,9114.85124.13545.386142142% 10039.76038.986% 88Ayancık% 54,89% 45,117.6196.26218.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Sinop

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Sinop% 57,83% 42,1772.91353.179155.463744732% 98128.986126.092% 83
Merkez% 38,09% 61,9114.85124.13545.386142142% 10039.76038.986% 88
Ayancık% 54,89% 45,117.6196.26218.0159997% 9814.17013.881% 80
Boyabat% 69,25% 30,7517.7867.89732.136162152% 9426.27525.683% 83
Dikmen% 78,45% 21,552.4656774.1563333% 1003.2533.142% 78
Durağan% 82,8% 17,28.4701.76012.7929090% 10010.49710.230% 82
Erfelek% 56,12% 43,884.1113.2159.2395555% 1007.5907.326% 82
Gerze% 56,37% 43,638.5696.63318.5868181% 10015.52515.202% 84
Saraydüzü% 78,02% 21,982.5817274.2273333% 1003.4043.308% 81
Türkeli% 77,53% 22,476.4611.87310.9264949% 1008.5128.334% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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