Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıOrdu% 61,88% 38,12275.155169.510549.2491.8831.882% 100456.920444.665% 83Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.14913.009% 77Altınordu% 48,89% 51,1162.25365.074151.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Ordu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Ordu% 61,88% 38,12275.155169.510549.2491.8831.882% 100456.920444.665% 83
Akkuş% 73,47% 26,539.5583.45118.2818383% 10014.14913.009% 77
Altınordu% 48,89% 51,1162.25365.074151.096418417% 100129.339127.327% 86
Aybastı% 75,33% 24,679.5303.12118.4636262% 10013.03012.651% 71
Çamaş% 67,61% 32,393.6731.7606.7372727% 1005.5505.433% 82
Çatalpınar% 87,5% 12,57.1531.0229.8233535% 1008.2948.175% 84
Çaybaşı% 82,9% 17,16.4201.3249.5804040% 1007.9517.744% 83
Fatsa% 59,17% 40,8339.56727.30082.087252252% 10067.96366.867% 83
Gölköy% 58,9% 41,110.1357.07323.4527474% 10017.82217.208% 76
Gülyalı% 50,99% 49,012.8712.7606.6492222% 1005.7795.631% 87
Gürgentepe% 53,42% 46,584.9504.31611.2603737% 1009.5789.266% 85
İkizce% 71,61% 28,396.4972.57611.5865252% 1009.3999.073% 81
Kabadüz% 67,49% 32,513.6671.7666.7722626% 1005.5735.433% 82
Kabataş% 73,45% 26,554.7621.7218.2232727% 1006.7436.483% 82
Korgan% 82,27% 17,7313.8762.99121.0817070% 10017.27716.867% 82
Kumru% 85,19% 14,8115.4392.68422.2797575% 10018.50518.123% 83
Mesudiye% 68,91% 31,095.3912.43211.8437878% 1007.9897.823% 67
Perşembe% 46,35% 53,659.64211.16225.420108108% 10021.24420.804% 84
Ulubey% 61,55% 38,457.5784.73315.1146262% 10012.62212.311% 84
Ünye% 70,12% 29,8852.19322.24489.503335335% 10078.11374.437% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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