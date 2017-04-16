Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 47,55% 52,454.6555.1341.247.6623.53380% 210.0279.789% 88Akdeniz% 43,47% 56,53356463178.2244733% 1829819% 85Anamur% 42,65% 57,357631.02649.15415714% 91.8111.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mersin
|% 47,55
|% 52,45
|4.655
|5.134
|1.247.662
|3.533
|80
|% 2
|10.027
|9.789
|% 88
|Akdeniz
|% 43,47
|% 56,53
|356
|463
|178.224
|473
|3
|% 1
|829
|819
|% 85
|Anamur
|% 42,65
|% 57,35
|763
|1.026
|49.154
|157
|14
|% 9
|1.811
|1.789
|% 91
|Aydıncık
|% 52,97
|% 47,03
|98
|87
|8.354
|30
|2
|% 7
|187
|185
|% 84
|Bozyazı
|% 50,58
|% 49,42
|262
|256
|19.665
|62
|6
|% 10
|526
|518
|% 87
|Çamlıyayla
|% 49,04
|% 50,96
|178
|185
|6.590
|24
|3
|% 12
|406
|363
|% 100
|Erdemli
|% 63,49
|% 36,51
|80
|46
|97.268
|287
|2
|% 1
|126
|126
|% 95
|Gülnar
|% 38,77
|% 61,23
|563
|889
|19.314
|89
|14
|% 16
|1.475
|1.452
|% 87
|Mezitli
|% 62,14
|% 37,86
|192
|117
|129.457
|339
|3
|% 1
|317
|309
|% 96
|Mut
|% 51,33
|% 48,67
|832
|789
|45.781
|169
|16
|% 9
|1.651
|1.621
|% 91
|Silifke
|% 0
|% 0
|0
|0
|88.702
|269
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tarsus
|% 56,56
|% 43,44
|737
|566
|230.088
|654
|9
|% 1
|1.365
|1.303
|% 83
|Toroslar
|% 47,84
|% 52,16
|444
|484
|199.609
|532
|6
|% 1
|954
|928
|% 90
|Yenişehir
|% 39,89
|% 60,11
|150
|226
|175.456
|448
|2
|% 0
|380
|376
|% 87