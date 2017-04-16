Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMersin% 47,55% 52,454.6555.1341.247.6623.53380% 210.0279.789% 88Akdeniz% 43,47% 56,53356463178.2244733% 1829819% 85Anamur% 42,65% 57,357631.02649.15415714% 91.8111.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mersin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mersin% 47,55% 52,454.6555.1341.247.6623.53380% 210.0279.789% 88
Akdeniz% 43,47% 56,53356463178.2244733% 1829819% 85
Anamur% 42,65% 57,357631.02649.15415714% 91.8111.789% 91
Aydıncık% 52,97% 47,0398878.354302% 7187185% 84
Bozyazı% 50,58% 49,4226225619.665626% 10526518% 87
Çamlıyayla% 49,04% 50,961781856.590243% 12406363% 100
Erdemli% 63,49% 36,51804697.2682872% 1126126% 95
Gülnar% 38,77% 61,2356388919.3148914% 161.4751.452% 87
Mezitli% 62,14% 37,86192117129.4573393% 1317309% 96
Mut% 51,33% 48,6783278945.78116916% 91.6511.621% 91
Silifke% 0% 00088.7022690% 000% 0
Tarsus% 56,56% 43,44737566230.0886549% 11.3651.303% 83
Toroslar% 47,84% 52,16444484199.6095326% 1954928% 90
Yenişehir% 39,89% 60,11150226175.4564482% 0380376% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Çamlıyayla, Yenişehir, Aydıncık, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Akdeniz, Bozyazı, Silifke