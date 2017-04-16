Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 51,71% 48,29158.553148.0681.031.6683.1561.268% 40314.907306.621% 90Ahmetli% 54,06% 45,943.6993.14312.5044330% 706.9906.842% 91Akhisar% 52,26% 47,749.9919.127128.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Manisa
|% 51,71
|% 48,29
|158.553
|148.068
|1.031.668
|3.156
|1.268
|% 40
|314.907
|306.621
|% 90
|Ahmetli
|% 54,06
|% 45,94
|3.699
|3.143
|12.504
|43
|30
|% 70
|6.990
|6.842
|% 91
|Akhisar
|% 52,26
|% 47,74
|9.991
|9.127
|128.281
|377
|87
|% 23
|19.723
|19.118
|% 93
|Alaşehir
|% 42,61
|% 57,39
|12.080
|16.269
|75.046
|236
|117
|% 50
|29.100
|28.349
|% 89
|Demirci
|% 65,39
|% 34,61
|12.510
|6.620
|30.462
|131
|96
|% 73
|19.665
|19.130
|% 90
|Gölmarmara
|% 40,37
|% 59,63
|2.767
|4.087
|11.294
|39
|29
|% 74
|6.991
|6.854
|% 92
|Gördes
|% 62,46
|% 37,54
|10.213
|6.138
|22.842
|90
|73
|% 81
|16.885
|16.351
|% 91
|Kırkağaç
|% 63,37
|% 36,63
|9.856
|5.698
|29.365
|96
|59
|% 61
|15.810
|15.554
|% 90
|Köprübaşı
|% 56,62
|% 43,38
|2.142
|1.641
|10.905
|62
|34
|% 55
|4.252
|3.783
|% 100
|Kula
|% 54,58
|% 45,42
|11.432
|9.513
|34.475
|129
|92
|% 71
|21.187
|20.945
|% 90
|Salihli
|% 39,13
|% 60,87
|9.861
|15.342
|122.786
|357
|98
|% 27
|25.607
|25.203
|% 89
|Sarıgöl
|% 40,5
|% 59,5
|2.830
|4.157
|28.285
|86
|28
|% 33
|7.101
|6.987
|% 88
|Saruhanlı
|% 44,58
|% 55,42
|5.338
|6.636
|41.601
|126
|44
|% 35
|12.237
|11.974
|% 92
|Selendi
|% 59,41
|% 40,59
|6.235
|4.260
|15.978
|80
|64
|% 80
|11.910
|10.495
|% 100
|Soma
|% 54,61
|% 45,39
|17.963
|14.932
|79.198
|247
|123
|% 50
|33.490
|32.895
|% 89
|Şehzadeler
|% 49,91
|% 50,09
|11.725
|11.769
|121.068
|325
|77
|% 24
|24.224
|23.494
|% 90
|Turgutlu
|% 46,7
|% 53,3
|19.383
|22.124
|113.525
|306
|138
|% 45
|42.312
|41.507
|% 88
|Yunusemre
|% 61,42
|% 38,58
|10.528
|6.612
|154.053
|426
|79
|% 19
|17.423
|17.140
|% 93