Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıManisa% 51,71% 48,29158.553148.0681.031.6683.1561.268% 40314.907306.621% 90Ahmetli% 54,06% 45,943.6993.14312.5044330% 706.9906.842% 91Akhisar% 52,26% 47,749.9919.127128.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Manisa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Manisa% 51,71% 48,29158.553148.0681.031.6683.1561.268% 40314.907306.621% 90
Ahmetli% 54,06% 45,943.6993.14312.5044330% 706.9906.842% 91
Akhisar% 52,26% 47,749.9919.127128.28137787% 2319.72319.118% 93
Alaşehir% 42,61% 57,3912.08016.26975.046236117% 5029.10028.349% 89
Demirci% 65,39% 34,6112.5106.62030.46213196% 7319.66519.130% 90
Gölmarmara% 40,37% 59,632.7674.08711.2943929% 746.9916.854% 92
Gördes% 62,46% 37,5410.2136.13822.8429073% 8116.88516.351% 91
Kırkağaç% 63,37% 36,639.8565.69829.3659659% 6115.81015.554% 90
Köprübaşı% 56,62% 43,382.1421.64110.9056234% 554.2523.783% 100
Kula% 54,58% 45,4211.4329.51334.47512992% 7121.18720.945% 90
Salihli% 39,13% 60,879.86115.342122.78635798% 2725.60725.203% 89
Sarıgöl% 40,5% 59,52.8304.15728.2858628% 337.1016.987% 88
Saruhanlı% 44,58% 55,425.3386.63641.60112644% 3512.23711.974% 92
Selendi% 59,41% 40,596.2354.26015.9788064% 8011.91010.495% 100
Soma% 54,61% 45,3917.96314.93279.198247123% 5033.49032.895% 89
Şehzadeler% 49,91% 50,0911.72511.769121.06832577% 2424.22423.494% 90
Turgutlu% 46,7% 53,319.38322.124113.525306138% 4542.31241.507% 88
Yunusemre% 61,42% 38,5810.5286.612154.05342679% 1917.42317.140% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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