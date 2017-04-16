Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 62,42% 37,58103.38462.247197.697667667% 100168.316165.631% 85Merkez% 61,87% 38,1375.77646.697146.280380380% 100124.422122.473% 85Bahşili% 72,58% 27,423.2061.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 62,42% 37,58103.38462.247197.697667667% 100168.316165.631% 85
Merkez% 61,87% 38,1375.77646.697146.280380380% 100124.422122.473% 85
Bahşili% 72,58% 27,423.2061.2115.0541818% 1004.4774.417% 89
Balışeyh% 65,16% 34,842.4131.2904.3313333% 1003.7513.703% 87
Çelebi% 72,77% 27,231.0774031.7441717% 1001.4991.480% 86
Delice% 64,34% 35,663.5941.9926.6515656% 1005.6945.586% 86
Karakeçili% 78,22% 21,781.6924712.4181010% 1002.1952.163% 91
Keskin% 63,26% 36,746.9224.02113.4137979% 10011.15010.943% 83
Sulakyurt% 58,4% 41,62.5451.8135.1533535% 1004.4124.358% 86
Yahşihan% 58,61% 41,396.1594.34912.6533939% 10010.71610.508% 85

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