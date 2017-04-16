Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,01% 50,994.433.8914.613.54510.529.03026.29725.880% 989.175.7909.047.436% 89Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17510.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 49,01
|% 50,99
|4.433.891
|4.613.545
|10.529.030
|26.297
|25.880
|% 98
|9.175.790
|9.047.436
|% 89
|Adalar
|% 26,34
|% 73,66
|2.646
|7.400
|11.896
|35
|35
|% 100
|10.175
|10.046
|% 86
|Arnavutköy
|% 66,69
|% 33,31
|91.387
|45.636
|160.781
|411
|408
|% 99
|139.940
|137.023
|% 88
|Ataşehir
|% 42,87
|% 57,13
|115.274
|153.604
|308.248
|759
|745
|% 98
|272.334
|268.878
|% 90
|Avcılar
|% 41,02
|% 58,98
|107.688
|154.832
|305.036
|749
|746
|% 100
|265.941
|262.520
|% 88
|Bağcılar
|% 61,08
|% 38,92
|269.900
|171.962
|510.640
|1.252
|1.251
|% 100
|448.779
|441.862
|% 88
|Bahçelievler
|% 50,39
|% 49,61
|188.789
|185.879
|433.497
|1.070
|1.067
|% 100
|379.619
|374.668
|% 88
|Bakırköy
|% 22,6
|% 77,4
|33.458
|114.613
|171.327
|429
|423
|% 99
|149.892
|148.071
|% 89
|Başakşehir
|% 53,93
|% 46,07
|112.238
|95.886
|237.488
|592
|589
|% 99
|211.369
|208.124
|% 89
|Bayrampaşa
|% 53,1
|% 46,9
|94.237
|83.244
|200.220
|499
|499
|% 100
|179.837
|177.481
|% 90
|Beşiktaş
|% 17,37
|% 82,63
|19.625
|93.360
|144.827
|363
|321
|% 88
|114.138
|112.985
|% 89
|Beykoz
|% 53,13
|% 46,87
|86.737
|76.505
|185.732
|472
|472
|% 100
|165.731
|163.242
|% 89
|Beylikdüzü
|% 41,16
|% 58,84
|76.431
|109.281
|210.039
|522
|521
|% 100
|188.120
|185.712
|% 90
|Beyoğlu
|% 50,2
|% 49,8
|73.873
|73.284
|174.190
|441
|439
|% 100
|149.175
|147.157
|% 86
|Büyükçekmece
|% 44,35
|% 55,65
|64.897
|81.429
|168.845
|426
|425
|% 100
|148.220
|146.326
|% 88
|Çatalca
|% 39,82
|% 60,18
|18.591
|28.091
|52.361
|147
|147
|% 100
|47.550
|46.682
|% 91
|Çekmeköy
|% 52,38
|% 47,62
|76.114
|69.203
|164.277
|411
|408
|% 99
|147.451
|145.317
|% 90
|Esenler
|% 66,43
|% 33,57
|182.855
|92.403
|314.201
|779
|779
|% 100
|279.250
|275.258
|% 89
|Esenyurt
|% 47,54
|% 52,46
|208.863
|230.471
|520.865
|1.289
|1.283
|% 100
|446.260
|439.334
|% 86
|Eyüp
|% 48,52
|% 51,48
|112.805
|119.696
|272.417
|689
|669
|% 97
|235.706
|232.501
|% 89
|Fatih
|% 51,41
|% 48,59
|125.530
|118.629
|293.451
|751
|751
|% 100
|247.923
|244.159
|% 84
|Gaziosmanpaşa
|% 56,96
|% 43,04
|172.321
|130.214
|352.644
|867
|857
|% 99
|306.767
|302.535
|% 88
|Güngören
|% 53,62
|% 46,38
|97.692
|84.514
|216.971
|538
|521
|% 97
|184.784
|182.206
|% 88
|Kadıköy
|% 20,13
|% 79,87
|58.645
|232.691
|365.772
|920
|821
|% 89
|294.649
|291.336
|% 90
|Kağıthane
|% 54,11
|% 45,89
|150.782
|127.889
|321.561
|798
|796
|% 100
|282.329
|278.671
|% 88
|Kartal
|% 43,44
|% 56,56
|133.264
|173.542
|346.163
|859
|857
|% 100
|310.834
|306.806
|% 90
|Küçükçekmece
|% 44,35
|% 55,65
|207.679
|260.592
|541.116
|1.338
|1.326
|% 99
|474.670
|468.271
|% 89
|Maltepe
|% 38,55
|% 61,45
|123.133
|196.279
|371.093
|923
|901
|% 98
|323.236
|319.412
|% 89
|Pendik
|% 57,35
|% 42,65
|242.960
|180.711
|487.128
|1.208
|1.197
|% 99
|429.842
|423.671
|% 89
|Sancaktepe
|% 52,13
|% 47,87
|117.366
|107.794
|255.212
|630
|626
|% 99
|228.694
|225.160
|% 90
|Sarıyer
|% 42,05
|% 57,95
|89.523
|123.386
|250.085
|647
|630
|% 97
|215.695
|212.909
|% 89
|Silivri
|% 40,66
|% 59,34
|42.648
|62.254
|124.372
|336
|324
|% 96
|106.500
|104.902
|% 88
|Sultanbeyli
|% 70,48
|% 29,52
|129.285
|54.162
|210.830
|519
|517
|% 100
|186.956
|183.447
|% 89
|Sultangazi
|% 61,62
|% 38,38
|188.919
|117.651
|348.712
|858
|858
|% 100
|310.795
|306.570
|% 89
|Şile
|% 51,44
|% 48,56
|11.887
|11.221
|26.322
|96
|96
|% 100
|23.516
|23.108
|% 89
|Şişli
|% 29,08
|% 70,92
|47.240
|115.235
|207.496
|524
|479
|% 91
|164.479
|162.475
|% 87
|Tuzla
|% 50,65
|% 49,35
|76.005
|74.043
|169.258
|423
|423
|% 100
|152.188
|150.048
|% 90
|Ümraniye
|% 55,42
|% 44,58
|237.954
|191.423
|491.835
|1.220
|1.212
|% 99
|435.636
|429.377
|% 89
|Üsküdar
|% 46,68
|% 53,32
|160.360
|183.137
|406.630
|1.019
|976
|% 96
|348.561
|343.497
|% 89
|Zeytinburnu
|% 50,87
|% 49,13
|84.290
|81.399
|195.492
|488
|485
|% 99
|168.249
|165.689
|% 87