Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,79% 37,21526.670312.0861.180.9383.3422.927% 88852.685838.756% 83Araban% 66,33% 33,678.7864.45919.8317966% 8413.51513.245% 84İslahiye% 62,47% 37,5319.93211.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 62,79
|% 37,21
|526.670
|312.086
|1.180.938
|3.342
|2.927
|% 88
|852.685
|838.756
|% 83
|Araban
|% 66,33
|% 33,67
|8.786
|4.459
|19.831
|79
|66
|% 84
|13.515
|13.245
|% 84
|İslahiye
|% 62,47
|% 37,53
|19.932
|11.973
|42.523
|141
|127
|% 90
|32.538
|31.905
|% 86
|Karkamış
|% 58,91
|% 41,09
|3.302
|2.303
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.662
|5.605
|% 87
|Nizip
|% 67,8
|% 32,2
|39.118
|18.574
|86.090
|278
|231
|% 83
|58.623
|57.692
|% 83
|Nurdağı
|% 76,26
|% 23,74
|15.998
|4.979
|24.996
|91
|91
|% 100
|21.064
|20.977
|% 84
|Oğuzeli
|% 66,78
|% 33,22
|10.760
|5.353
|19.735
|113
|109
|% 96
|16.159
|16.113
|% 84
|Şahinbey
|% 61,82
|% 38,18
|199.681
|123.341
|530.383
|1.394
|1.057
|% 76
|327.461
|323.022
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,66
|% 38,34
|221.490
|137.711
|438.371
|1.148
|1.148
|% 100
|365.166
|359.201
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,14
|% 30,86
|7.603
|3.393
|12.513
|55
|55
|% 100
|12.497
|10.996
|% 100