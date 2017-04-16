Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 62,79% 37,21526.670312.0861.180.9383.3422.927% 88852.685838.756% 83Araban% 66,33% 33,678.7864.45919.8317966% 8413.51513.245% 84İslahiye% 62,47% 37,5319.93211.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 62,79% 37,21526.670312.0861.180.9383.3422.927% 88852.685838.756% 83
Araban% 66,33% 33,678.7864.45919.8317966% 8413.51513.245% 84
İslahiye% 62,47% 37,5319.93211.97342.523141127% 9032.53831.905% 86
Karkamış% 58,91% 41,093.3022.3036.4964343% 1005.6625.605% 87
Nizip% 67,8% 32,239.11818.57486.090278231% 8358.62357.692% 83
Nurdağı% 76,26% 23,7415.9984.97924.9969191% 10021.06420.977% 84
Oğuzeli% 66,78% 33,2210.7605.35319.735113109% 9616.15916.113% 84
Şahinbey% 61,82% 38,18199.681123.341530.3831.3941.057% 76327.461323.022% 82
Şehitkamil% 61,66% 38,34221.490137.711438.3711.1481.148% 100365.166359.201% 83
Yavuzeli% 69,14% 30,867.6033.39312.5135555% 10012.49710.996% 100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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