Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 63,07% 36,93365.812214.1861.180.9383.3422.071% 62589.774579.998% 83Araban% 64,97% 35,035.4982.96519.8317946% 588.6138.463% 84İslahiye% 62,41% 37,5911.0916.68142.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Gaziantep
|% 63,07
|% 36,93
|365.812
|214.186
|1.180.938
|3.342
|2.071
|% 62
|589.774
|579.998
|% 83
|Araban
|% 64,97
|% 35,03
|5.498
|2.965
|19.831
|79
|46
|% 58
|8.613
|8.463
|% 84
|İslahiye
|% 62,41
|% 37,59
|11.091
|6.681
|42.523
|141
|73
|% 52
|18.145
|17.772
|% 86
|Karkamış
|% 58,9
|% 41,1
|3.301
|2.303
|6.496
|43
|43
|% 100
|5.644
|5.604
|% 87
|Nizip
|% 69,02
|% 30,98
|19.038
|8.547
|86.090
|278
|127
|% 46
|27.995
|27.585
|% 81
|Nurdağı
|% 76,62
|% 23,38
|15.193
|4.636
|24.996
|91
|87
|% 96
|19.905
|19.829
|% 84
|Oğuzeli
|% 67,61
|% 32,39
|10.054
|4.816
|19.735
|113
|94
|% 83
|14.914
|14.870
|% 84
|Şahinbey
|% 62,88
|% 37,12
|105.554
|62.322
|530.383
|1.394
|565
|% 41
|170.029
|167.876
|% 82
|Şehitkamil
|% 61,39
|% 38,61
|188.587
|118.621
|438.371
|1.148
|982
|% 86
|312.280
|307.208
|% 83
|Yavuzeli
|% 69,47
|% 30,53
|7.496
|3.295
|12.513
|55
|54
|% 98
|12.249
|10.791
|% 100