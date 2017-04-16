Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıGaziantep% 63,07% 36,93365.812214.1861.180.9383.3422.071% 62589.774579.998% 83Araban% 64,97% 35,035.4982.96519.8317946% 588.6138.463% 84İslahiye% 62,41% 37,5911.0916.68142.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Gaziantep

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Gaziantep% 63,07% 36,93365.812214.1861.180.9383.3422.071% 62589.774579.998% 83
Araban% 64,97% 35,035.4982.96519.8317946% 588.6138.463% 84
İslahiye% 62,41% 37,5911.0916.68142.52314173% 5218.14517.772% 86
Karkamış% 58,9% 41,13.3012.3036.4964343% 1005.6445.604% 87
Nizip% 69,02% 30,9819.0388.54786.090278127% 4627.99527.585% 81
Nurdağı% 76,62% 23,3815.1934.63624.9969187% 9619.90519.829% 84
Oğuzeli% 67,61% 32,3910.0544.81619.73511394% 8314.91414.870% 84
Şahinbey% 62,88% 37,12105.55462.322530.3831.394565% 41170.029167.876% 82
Şehitkamil% 61,39% 38,61188.587118.621438.3711.148982% 86312.280307.208% 83
Yavuzeli% 69,47% 30,537.4963.29512.5135554% 9812.24910.791% 100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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