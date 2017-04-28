Hakkari'de Mayın Patladı: 4 Asker Yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 asker, mayına basarak yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 asker, mayına basarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesi Kilittepe bölgesinde 4 asker, mayına basarak yaralandı. Hafif şekilde yaralanan askerler, helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslar tarafından alınan yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.
İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesi Kaletepe bölgesinde mayına basan 4 askerin hafif yaralandığını, Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alındığını söyledi.
(Mimar Kaya / İHA)