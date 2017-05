Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması (5)

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz. Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. 'Taşeron işçilerin taleplerini duyun, anlayın ve gereğini yapın' diyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün." dedi.



Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.



Tarih boyunca bünyesinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Arslan, tüm Türkiye'de işçiler ve millet olarak meydanlarda bulunduklarını ifade etti.



Arslan, şöyle konuştu:



"Pasinler Savaşı'ndan bu yana yaklaşık bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum topraklarındayız. Biz biliyoruz ki Erzurum'un soğuğu üşütse de Erzurumluların hoşgörüsü, samimiyeti ısıtır bizi. Hak-İş olarak bugün yalnızca Erzurum'da değil tüm Türkiye'de ve 1 Mayıs'lara adını veren Chicago'da Haymarket'teyiz. Bütün renkleriyle, sesleriyle alanları dolduran, hakkını arayan, hakkına sahip çıkan, insanlık onurunun yiğit ve saygın temsilcileri, sizleri Hak-İş adına sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nüzü bütün kalbimle kutluyorum."



Arslan, evine ekmek götürebilmek için en ağır şartlarda çalışırken hayatlarının baharında iş kazalarında hayatını kaybeden emekçilere rahmet diledi.



Tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Arslan, "Erzurum'dan, 1 Mayıs alanından, Konya'dan İstanbul'a, Samsun'dan Ankara'ya, Eskişehir'e, Şırnak'tan Edirne'ye, Van'dan Kütahya'ya, ülkemin tüm emekçilerini selamlıyorum. Mısır'da, Filistin'de, Suriye'de, İdlib'de, Orta Afrika'da, Arakan'da emperyalist güçlerin saldırıları altında yaşam mücadelesi veren her türlü zulme direnen mazlumları Erzurum'dan 1 Mayıs alanından selamlıyorum." ifadesini kullandı.



"Pensilvanya'daki hainin alçak planı suya düştü"



Halkın 15 Temmuz gecesi her karış toprağı aziz şehitlerin kanlarıyla sulanmış vatana ve milli iradeye darbe yapmak isteyenlerin karşısına dikildiğini söyleyen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"FETÖ'cü hainler başlarına halkın balyozunu yedi. Pensilvanya'daki o hainin alçakça planları vatanını seven bu halk sayesinde suya düştü. O gece biz de Hak-İş olarak meydanlara indik ve Hak-İş mensubu olan Celalettin İbiş, Ali Karslı, Ahmet Özsoy'u, Hakan Gülşen'i şehit verdik. 15 Temmuz'daki Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine karşı hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Hak-İş olarak, Türkiye'nin devletiyle, milletiyle tüm kurumlarıyla terörle mücadele konusunda daha aktif ve daha etkin olmasını istiyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı milletimizle tam bir dayanışma içinde olacağımıza bu meydandan bütün dünyaya bütün gücümüzle bir kez daha haykırıyoruz."



Arslan, Hak-İş olarak, adı ne olursa olsun ülkeye, bayrağına, geleceğine ve milli iradeye kasteden bütün terör örgütlerinin ve her türlü girişimin karşısında durduklarını belirterek, ülkenin içeride ve sınır ötesinde her türlü teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.



"Anayasa değişikliğine destek"



Konfederasyon olarak üzerine darbecilerin ve cuntacıların habis ruhunun sindiği 1982 Anayasası'nın yerine yeni bir anayasa talebini inatla, ısrarla, kararlılıkla bugüne kadar sürdürdüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Bu meydandan bir kez daha sivil, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü toplumsal mutabakatla hazırlanacak yeni bir anayasa talebimizi haykırıyoruz. Başkanlar Kurulumuzda ve Yönetim Kurulumuzda Anayasa değişikliğini enine boyuna konuşup tartıştıktan sonra 22 sendikamızla referandumda 'evet' diyeceğimizi ilan ettik. Hak-İş olarak 6 Mart'ta 'Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet' diyerek Anadolu yollarına düştük. Ülke sathında milletimizle, üyelerimizle buluştuk. Anayasa değişikliğini Hak-İş penceresinden bütün yönleriyle anlattık. Referandum için Hak-İş olarak sorumluluk aldık ve kararlı davrandık."



Halk oylaması için verdikleri çabaların sonucunu aldıklarını ifade eden Arslan, siyasi ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlıkların yeni anayasa ile sona ereceğine inandığını vurguladı.



"Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz"



Hak-İş olarak uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istediklerini aktaran Arslan, şöyle konuştu:



"Milletimiz 16 Nisan'da 'evet' diyerek geleceğimiz için yeni bir milat oluşturmuştur. Bu ülkenin çalışanları, üretenleri, emeğiyle geçinenleri olarak pek çok sorunumuz var. Bu meydandan haykırıyoruz, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz. Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Taşeron işçilerin taleplerini duyun, anlayın ve gereğini yapın diyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün. Erzurum'dan, örgütsüz, sendikasız, sahipsiz olan tüm kardeşlerimize de 'Ne olursan ol yine gel; örgütlü, sendikalı, güçlü ol' diyorum. Emeğin ve emekçilerin önündeki bütün engellerin kalkmasını, örgütlenmenin önünün bir an önce açılmasını istiyoruz."



-"Kıdem tazminatı hakkımıza kimse göz dikmesin"



İşçilerin kıdem tazminatı sorunu olduğunu dile getiren Arslan, emekçilerin canını yakan iş kazaları yaşandığına işaret etti.



Arslan, şunları söyledi:



"Bu meydana kulak verin. Taşeron, geçici, mevsimlik işçilerin haklı taleplerinin gereğini yapın. Kamuya kadrolu işçi alımının yeniden başlatılmasını istiyoruz. Ülkemizdeki işsizliğin ve yoksulluğun son bulması, insan onuruna yaraşan iş ve ücret talebi için alanlardayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışmalara, çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için; daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği için alanlardayız. Kıdem tazminatı hakkımıza kimse göz dikmesin. Kıdem tazminatımız güvence altına alınsın diye, güvencesiz çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıt dışı istihdamı kabul etmediğimiz için alanlardayız. Gelir adaletsizliğinin son bulması, sosyal koruma ve sosyal devlet için alanlardayız."



İnsanı, emeği ve çalışanı öncelikli gören ekonomi politikaları istediklerini vurgulayan Arslan, çalışanlara yönelik şiddetin ve mobbingin de önlenmesini istedi.



Toplumsal yaraya dönüşen çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere artık son verilmesini isteyen Arslan, "Yaşama hakkımız kısıtlanmasın istiyoruz. 'Annelik hakkı korunsun, kreş ihtiyacı karşılansın, kadınların her alanda istihdamı sağlansın' diyoruz. Engellilerin toplumumuzda etkin olarak yer almasını istiyoruz. Bu ülkenin vefakar, cefakar emekçileri olarak bunu hak ediyoruz. Hakkımızın da verilmesini istiyoruz. İşiniz verimli, emeğiniz bereketli, duruşunuz güçlü olsun. Yaşasın birlik ve mücadelemiz. Yaşasın emek ve dayanışma günümüz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Hak-İş, yaşasın Türkiye." diyerek sözlerini tamamladı.



Arslan, konuşmasının ardından katılımcılara karanfil dağıtıp barışın simgesi güvercin uçurdu.



Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, Arslan'a, Erzurum ekibinin taraftar atkısını ve üzerinde ismi yazan takım formasını hediye etti.