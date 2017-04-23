Güneydoğu'da Toz Taşınımı

Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri sabahtan bu yana Şanlıurfa'nın doğu kesimleri, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te etkili oluyor.



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, güneyden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.



Toz taşınımının yarın sabaha kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Hastalara uyarı



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde zaman zaman günlerce süren toz taşınımının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine işaret etti.



Kronik hastalıkları olanları dikkat etmeleri konusunda uyaran Şenyiğit, "Toz taşınımı kronik akciğer, KOAH, astım, bronşit ve alerjisi olanlar için önemli sağlık sorunu oluşturuyor. Bu tür hastalar dışarıya maske ile çıkmalı." dedi.