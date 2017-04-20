Güneş'ten Tur Yorumu
Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympique Lyon ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi UEFA tarafından verilen cezayı eleştirdi.
Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympique Lyon ile yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi UEFA tarafından verilen cezayı eleştirdi.
Kaynak: Dunya.com
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