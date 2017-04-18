Gündem / 18 Nisan 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul edecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.00/14.00/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile bir araya gelecek.
Başbakan Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ATO Congresium'da düzenlenecek "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programı'na katılacak.
(Ankara/11.30/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 19 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında, aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet, Rusya'da temaslarda bulunacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih maçları oynanacak.
(Leicester/Madrid/21.45) (Fotoğraflı)
2- TFF 1. Lig'in 28. haftası, Bandırmaspor-Göztepe, Sivasspor-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Giresunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçlarıyla başlayacak.
(Balıkesir/13.00/Sivas/15.30/Adana/17.30/Malatya/18.30) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla karşılaşacak.
(Atina/21.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Ankara'da başlayacak.
İlk gün Maliye Milli Piyango-Amasya Taşova YİBO ve Aziziye Belediye Termalspor-Beşiktaş Mogaz maçları yapılacak.
(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Arkas Spor-Fenerbahçe, Ziraat Bankası-Halkbank karşı karşıya gelecek.
(İzmir/18.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Efeler Ligi Klasman Grubu 2. maçları oynanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Milli Piyango ve Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
(İstanbul/17.00/17.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
"Bankalarca verilen, şu an çek hesabı sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısı 5 milyon 565 bin 283'e ulaştı"
"Sistemden beklenen faydanın sağlanması adına artık vatandaşlarımızın karekodsuz çek kabul etmemeleri büyük önem taşıyor"
"Karşılıksız çeklerin ortalama tutarı 35 bin lira"
(Ayşenur Sağlam/Ankara)
2- Binalara "yeşil sertifika" geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle Türkiye genelinde çevreyle dost kriterleri karşılayan bina ve yerleşmelere "yeşil sertifika" verilecek
Sertifikayı almaya hak kazanan binaların, bakanlığın belirleyeceği "yeşil" logoyu kullanmasına izin verilecek
Binalarda aranacak "yeşil" kriterlerin, bakanlık bünyesinde kurulacak "Yeşil Sertifika Komisyonu" tarafından belirlenmesi planlanıyor
(Burcu Çalık-Ankara)
3- İş dünyasından "ekonomiye odaklanalım" çağrısı
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir:
"Türkiye'yi güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Bundan sonra vakit kaybetmeden ülkenin gündemi ekonomiye dönmeli. Üretim ve istihdam konusuna dönük adımları bir an evvel atmalıyız"
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
"Enerjimizi işimize, yatırıma, üretime, ihracata harcamalıyız. Yeni sistemin bu uygun bir zemin vereceğine hiçbir tereddüdümüz yok. Türkiye'nin geleceği açıktır"
Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu:
"Bugünden sonra özgürlüklere, demokrasiye ve ekonomiye odaklanmamızın zamanıdır. Yeni sistemde belirsizliklere katlanmaktan kurtulmuş olacağız"
(Mücahid Eker/İstanbul)
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