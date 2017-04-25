Güncelleme- Hakkari'deki Terör Operasyonu

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çukurca'nın Pirinçeken Bölgesi'nde Irak sınırındaki Güven Dağı ile Yayladere mevkisinde askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler, 2. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince tespit edildi.



İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Bölgede devam eden operasyonda Şemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Hakkari'deki operasyonda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu.