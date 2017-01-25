Başbakan Yıldırım Kadın Kollarıyla Birlikte Evet Kampanyasına Katıldı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum için sosyal medyada Rıdvan Dilmen tarafından başlatılan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleriyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varız." diyen Yıldırım, kampanyaya destek verdi.

BAKANLAR VE VEKİLLER DE DESTEK VERDİ

Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Vedat Demiröz de eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de kampanyaya destek olan isimler arasında yer aldı.