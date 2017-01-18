Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Avan Görevine Başladı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Cemal Avan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü olarak da görev yapacak.





Avan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yabancı olmadığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde, ilçe için en iyisi nasılsa kendilerinin de o şekilde çalışacaklarını, vatandaşa hizmet için geldiklerini söyledi.



1966 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğduğunu ifade eden Avan, "Meslek hayatıma 1992 yılında Ankara'da başladım. Ankara, Adıyaman-Gerger, Osmaniye, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde çeşitli rütbelerde görev yaptım." dedi.