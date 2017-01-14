Giydirici' Oyunu Prömiyer Yaptı

Ronald Harwood'ın yazdığı, Ergun Sav'ın tercüme ettiği "Giydirici" adlı tiyatro oyunu, Cevahir Salon 2'de prömiyerini yaptı.



İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahneye konan oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu Hakan Çimenser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun 1945 yılında, İngiliz tiyatrosunda "Sir" unvanı almış bir oyuncunun giydiricisiyle olan ilişkisini ele aldığını belirtti.



Çimenser, giydiricinin, "Sir"ün kostümlerinden, hayatından ve aktörlüğünden sorumlu olduğunu kaydederek, "O döneme ait bir tiyatro anlayışından dolayı, bir gün aktörü biz, çok oynamaktan tükenmişlik sendromuna uğradığını görüyoruz. Giydiricisi adama daha çok bağlı. Onu seviyor ve her şeyinden sorumlu gibi. Biraz daha hayatı tatlı ve renkli gözlerle gördüğü için sonuçta hiç oynayamayacağı, adamın kendini tamamen dağıttığı bir akşam, ona tekrar tiyatrodaki gerçeği hatırlatıyor ve tekrar oynamasını sağlıyor." dedi.



Oyunun daha önce çok defa filme çekildiğini dile getiren Çimenser, şöyle devam etti:



"Bilhassa tiyatro tarihinde çok bilinen bir oyun. Tiyatrocular için de çok önemli bir oyun. Çünkü bizim hayatımızın aslında bilinmeyen bir yanını gösteren bir oyun. Dışarıdan, rol yaparken, insanlar sizi seyrederken, yaptığınız işin bazen ciddiyetini ya da onun size getirisi olan, sizi anormalleştiren veya size zararı olan şeylerini bilmiyorlar. Nasıl yaklaşılması gerektiğini de bilmiyorlar çoğu zaman. Bazen çok basit birtakım sanatsal durumlarla karıştırabiliyorlar sizin yaptığınız mesleği."



Hakan Çimenser, eserde 9 kişinin rol aldığını belirterek, yaklaşık 2 aydır oyun üzerinde çalıştıklarını söyledi.



-"Bu oyun, tiyatronun onurunu kanıtlayan bir oyun"



Eserde "Giydirici-Norman" karakterini canlandıran Celal Kadri Kınoğlu ise "Bütün hayatını büyük bir oyuncuya adamış, onun her oyundan önce kostümlerini hazırlayan, sakalını, peruğunu temizleyen, ona ezber tutan, yardım eden, morali bozuksa moralini düzelten, şakalar yapan, güldüren, hazırlayan, giydiricisi. Burada bir tiyatro emekçisinin hayatı anlatılıyor bir yanda. Bir başrol aktörü var ama onun arkasını toplayan, tıpkı gerçek hayattaki eşler gibi, ben de onun tiyatrodaki eşiyim. Onu yaratmaya, güçlü hale sokmaya çalışıyorum." diye konuştu.



Kınoğlu giydiriciliğin, tiyatronun en değerli mesleği olduğunun altını çizerek, "Bizim terzilerimiz, perukacılarımız, kunduracılarımız ve bizi giydirenler var. Bazen çok çabuk kostüm değiştiriyoruz. O arkaya gidecek zamanımız olmuyor." ifadelerini kullandı.



Giydirici oyununun, tiyatronun onurunu kanıtladığını söyleyen Kınoğlu, "Bu meslek hangi şartlar altında, nasıl insanlar tarafından yapılıyor, ne kadar kutsal ve anlamlı? Bunu anlatıyor. Çok komik bir oyun. Trajik yanları var. Çok dolu. Bu oyunu seyredenlerin hayatında bir değişiklik başlar." değerlendirmesinde bulundu.



2. Dünya Savaşı yıllarında ölümüne tiyatro yapan bir grubun anlatıldığı oyunun dekor tasarımını Savaş Çevirel, giysi tasarımını İnci Kangal, ışık tasarımını ise Akın Yılmaz üstlendi.



Müzikleri Fırat Akarcalı'nın hazırladığı oyunun yönetmen yardımcısı ise Celal Kadri Kınoğlu oldu.



Oyunda, Kınoğlu ve Çimenser'in yanı sıra Rüyam Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem Çabuk, Evrim Feyza Geboloğlu, İpek Altınöz, Abdullah Yakın ve Cem Şahin rol aldı.



Oyun, yarın ve 15 Ocak ile 17-21 Ocak günleri arasında Cevahir Salon 2'de izlenebilecek.