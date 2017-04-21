Gelibolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Gelibolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, bonzai ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.



İlçede 126 polis ve çok sayıda mobil ekibin katıldığı operasyonlarda 17 farklı adreste arama yapıldı.



Operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda esrar, bonzai ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.