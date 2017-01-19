Gdz Elektrik, "Enerji Avcıları" Yetiştiriyor

Gediz (GDZ) Elektrik Dağıtım AŞ, çocukları enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Enerji Avcıları" projesinin ikinci aşamasında, İzmir, Manisa'da 5 bin yeni gönüllü kazanmayı hedefliyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerjinin verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, geçen yıl başlattığı ve 2 bin öğrenciye ulaştığı "Enerji Avcıları Projesi"nin ikinci aşamasına geçti.



Bu kapsamda, şirket görevlileri İzmir ve Manisa'da 47 ilçeyi tek tek gezecek, okulları ziyaret edecek, binlerce çocuğa enerjinin nasıl verimli kullanılacağını anlatacak. Çocukların ev ve okullarında yıl boyunca enerjiden nasıl tasarruf ettikleri izlenecek.



- Projeye en az 5 yıl devam



Açıklamada görüşlerine yer verilen GDZ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Metin Demirdağ, bu projeyi en az 5 yıl sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı.



Her yıl aldıkları geri bildirimlerle içeriği zenginleştirdiklerini belirten Demirdağ, "İzmir, Manisa valilikleri ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin tam desteğiyle bu yıl bölgemizdeki 47 ilçede en az 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Demirdağ, enerji verimliliğinin eğlenceli ve ilgi çekici şekilde anlatıldığına değinerek, çocukları bu sorumluluğun bir parçası haline getirdiklerini vurguladı.



"Enerji Verimliliği Haftası"nda başlayan projede, hedef kitle olan 4-6 yaş grubu miniklere, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılıyor.