Gazze'de Filistinlilerin Evlerine Yönelik Yıkımlar Protesto Edildi

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail askerlerinin Necef Çölü'nde yer alan Ummu'l Hayran beldesinde yaptığı yıkımları protesto etti.



Hamas'ın çağrısıyla düzenlenen ve Faruk Camisi'nden başlayan yürüyüşe katılan Filistinliler, "Ummu'l Hayran'da tehcir politikasına hayır ve Ummu'l Hayran Filistin köyüdür, ondan vazgeçmeyiz." yazılı dövizler taşıdı.



Gazze'deki Filistin Yasama Meclisi üyesi Salim Selame, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün Ummu'l Hayran'daki kardeşlerimizle dayanışma içinde olmak ve Yahudi yerleşimciler için köydeki Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını kınamak için buradayız." dedi.



Selame, Gazze halkının İsrai'in bu köyde uyguladığı politikadan dolayı haklı tepkisini ortaya koyduğunu söyleyerek, "Hamas, Kudüs, Necef Çölü ve Batı Şeria'nın köylerinde yaşayanları unutmayacaktır." diye konuştu.



İsrail askerlerinin, 18 Ocak'ta Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummu'l Hayran köyüne yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ve bir İsrail polisi ölmüştü.