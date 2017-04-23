Gaziantepspor'un Çek Futbolcusu İntihar Etti

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un Çek Cumhuriyeti Milli takımında da forma giyen defans oyuncusu 31 yaşındaki Frantisek Rajtoral, yalnız yaşadığı evin tavanına bağladığı iple yaşamına son verdi. Rajtoral'ın ölümü, spor camiasında büyük üzüntü yarattı.



Olay, akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantepspor'un Viktoria Plzen'den takımından 750 bin liraya transfer ettiği Çek defans oyuncusu Frantisek Rajtoral, gündüz saatlerinde Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenmana gitmeyince arkadaşları, telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine oyuncuların ihbarıyla Rajtoral'ın lüks sitelerdeki kiralık evine çilingir yardımıyla giren jandarma ekipleri, Çek oyuncuyu tavana asılı halde buldu. Oyuncunun ölüm haberiyle Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ve takım oyucnuları, Rajtoral'ın evine akın etti. Bazı oyuncuların gözyaşı döktüğü evde inceleme yapan jandarmanın Rajtoral'ın borçları nedeniyle not bıraktığı iddia edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Rajtoral'ın cesedi, cenaze aracına konularak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, acı haberle üzüldüklerini belirterek, Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Kendisi iyi bir oyumcumuzdu dedi.



Takımın kaptanı Abdullah Elyasa Süme ise, acı haberle yıkıldıklarını ifade ederek, Çok üzgünüz. Gerçekten şaşırdık, Başımız sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Söylenecek bir şey yok. Anormal bi durum yoktu. Çok acı bir durum diye konuştu.



Gaziantepspor, Çek milli oyuncu Rajtoral'ı, 29 Ağustos 2016'da Viktoria Plzen'den 750 bin Euro'ya transfer etmişti. Rajtoral, Gaziantepspor'da 23 maçta forma giydi.



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Haber-Kamera Mücahit YOLCU- Ahmet ÖZER- Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP,