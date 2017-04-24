Gaziantep'te "Palmira İzleri"

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Zeugma Antik Kenti'nde daha önceki yıllarda yapılan arkeolojik kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan bazı heykellerin, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunduğu dönemde yapılan tahribatla gündeme gelen Suriye'nin ünlü Palmira Antik Kenti'ndeki eserlerle aynı stile sahip olduğu belirtildi.



Tadilatta olduğu yaklaşık 5 yılın ardından kısa süre sonra yeniden kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanan Gaziantep Arkeoloji Müzesi, neolitik dönemden seramik parçalar, kalkolitik ve bronz çağa ilişkin çeşitli eşyalar, figürler, mühürler, Urartu, Hitit, Pers, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çeşitli eserlerin yanı sıra Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mezar stellerini de bünyesinde barındırıyor.



Çok sayıda eseri tarih meraklılarına sunacak olan müzede bulunan steller ise müzeyi farklı bir açıdan daha önemli kılıyor. Terör örgütü DEAŞ mensuplarının yaptığı tahribatla Palmira Antik Kentindeki "kültürel mirasın" adeta yok edilmesinin ardından Gaziantep Arkeoloji Müzesi, bu antik kenti göremeyenleri bir nebze bile olsa müjdeli haber veriyor. Söz konusu stellerin Palmira Antik Kenti'ndekilerle benzeştiğini ve aynı stile sahip olduğunu belirten müze yetkilileri, Gaziantep'teki eserlerin zamanında Zeugma'da yaşayan kişiler tarafından Palmira'daki ustalara yaptırıldığının değerlendirildiğini kaydetti.



"Palmira'nın eserlerini görmek isteyenler, Gaziantep'e gelsin"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın çok tarihi ve ibretlik bir dönemden geçtiğini söyledi.



Bütün dünyanın olanları izlediğini ifade eden Şahin, "Öldürenler ve yaşatanlar, iyiler ve kötüleri gördüğümüz bir dönemi yaşıyoruz. Suriye'de bir taraftan hem insanı hem de oradaki kültürel yaşamı yok eden bir anlayış var. Biz, burada bölgenin insanına ensar oluyoruz, evimizi yuvamızı soframızı açıyoruz. Komşuluğun gereğini yapıyoruz." dedi.



Şahin, Suriye'de tarihi eserlerin yok edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Palmira Antik Kenti milattan sonra 2-3. yüzyıl dönemine ait. Burada Zeugma'nın yaşandığı dönemde orada Palmira'da büyük bir medeniyet ve zenginlik var. Bunun karşılığında sanat dünyası da alışveriş yapıyor. Orada yapılan sanat eserleri Zeugma'ya gönderiliyor, Zeugma'nın eserleri de oraya gidiyor. Komşuluk ilişkileri kültürel anlamda da sanatta da devam ediyor. İşte restorasyonu biten Gaziantep Arkeoloji Müzesi de Roma döneminin en güzel hazinelerine ev sahipliği yapıyor. Arkeoloji müzemizde Palmira'ya ait birkaç tane mezar steli var. Bütün dünyanın Palmira'nın yok edildiğini konuştuğu noktada Gaziantep Arkeoloji Müzemizde, Palmira'nın eserleri güçlü bir şekilde bulunuyor. Bu eserler o çağda Palmira'dan getirilmiş. Döneminin bütün özelliklerini en güzel şekilde yansıtıyor. Bir tarafta yok eden bir tarafta yaşatan bir anlayış var."



Fatma Şahin, Gaziantep'in turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için "Şimdi Gaziantep Zamanı" diye bir kampanya yürüttüklerini anımsatarak "Palmira'nın bu güzel eserlerinin kampanyamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Palmira'nın eserlerini görmek isteyenler Gaziantep'e gelsin. Palmira Gaziantep'te nasıl yaşıyor ve yaşatılıyor bütün dünya görsün. Biz hem insana hem eserlerine sonuna kadar sahip çıkıp, buranın kültürel mirasını, buranın geçmişini geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.