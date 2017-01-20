Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu

Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada, 184 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden Gaziantep'e kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep doğu gişelerinde bir tırı durdurdu.



Araçtaki aramada, 184 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Tır şoförü M.Ş. gözaltına alındı.