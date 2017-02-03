Gaziantep'e şehit ateşi düştü



KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Komando Onbaşı 25 yaşındaki Mesut Yaşar'ın acı haberi, memleketi Gaziantep'e ulaştı.



Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik geçen yıl 17 Aralık'ta bomba yüklü hafif ticari araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Komando Onbaşı Mesut Yaşar, tedaviye alındığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 48 süren yaşam mücadelesini bugün yitirip şehit oldu. 6 aylık asker Mesut Yaşar'ın acı haberi, memleketi Gaziantep'in Üçoklar Mahallesi'nde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Babası Erol Yaşar ile ailesi Kayseri'de bulunan şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenle memleketi Gaziantep'te toprağa verilecek.



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Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) -



(Tür: Yurt)