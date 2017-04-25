Garantipay'den "Dijital Parola" ile Ödeme Çözümü

Garanti Bankası'nın BonusFlaş uygulamasının içinde yer alan internetten alışverişin yeni ödeme şekli GarantiPay, kullanıcılarına kart bilgilerini paylaşmadan, sadece dijital parolayla ödeme yapma imkanı sunuyor.



Garanti Bankası açıklamasına göre, markaların web sitelerinde ve mobil uygulamalarında yapılan alışverişlerde ödeme seçenekleri arasında yer alan GarantiPay ile bir defa dahi kart bilgisi vermeye gerek kalmadan, Garanti dijital parolayla işlemler güvenli bir şekilde yapılabiliyor.



GarantiPay seçimi yapıldığında otomatik olarak açılan BonusFlaş'tan ödeme yapılmak istenen kart seçiliyor. GarantiPay ile yapılan tüm işlemlerde birikmiş bonuslar da kullanılabiliyor. Taksit seçenekleri kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Ödemeler tüm Garanti kredi kartlarının yanı sıra banka kartıyla hesaptan da yapılabiliyor.



Garanti Bankası'nın diğer dijital kanallarında ve BonusFlaş'ta kullanılan parolayla, işlemler güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmakta.



GarantiPay'a özel kampanya



Garanti, müşterilerinin GarantiPay ile ödeme deneyimini yaşaması için özel bir kampanya sunuyor. Buna göre, 24 Nisan-12 Mayıs'ta online alışverişlerini GarantiPay üzerinden gerçekleştiren Bonus Card sahipleri, 150 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 20 TL Bonus, Miles&Smiles kart sahipleri ise 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 500 mil kazanıyor.



GarantiPay ödeme servisi, bugün Türkiye'nin önde gelen platformlarının dahil olduğu 300'ün üzerinde online alışveriş sitesinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi "www.gib.gov.tr"den ulaşılan İnternet Vergi Dairesinde de kullanılıyor.



BonusFlaş uygulamasını indiren kullanıcıların internet üzerinden yaptıkları alışverişlerinde, kredi kartı bilgilerine ihtiyaç olmadan işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde "saniyeler" içinde tamamlamasını sağlayan GarantiPay ile bugüne kadar 140 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi.



GarantiPay'in entegre olduğu BonusFlaş uygulaması ise bugüne kadar 3,2 milyon indirilme ve 1,5 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.



"Kullanıcılara önemli bir değer yaratıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye'de bir ilk olan ve kampanyalarla kredi kartı bilgilerini kullanıcılarına bir arada sunarak fark yaratan BonusFlaş uygulaması, kısa sürede çok büyük bir ilgiyle karşılandı. BonusFlaş uygulamasına entegre ettiğimiz ödeme çözümümüz GarantiPay ise güvenlik, hız ve kullanım kolaylığıyla uygulamanın alışveriş döngüsünü tamamlayarak kullanıcılara önemli bir değer yaratıyor.



Bugün her ne kadar internetten alışveriş yaygınlaşsa da hala önemli miktarda müşterimiz kart bilgilerini internet ortamında paylaşmak konusunda yeterince rahat değil. Biz de bu ihtiyaçları görerek müşterilerimize bir kere bile kart bilgisi paylaşmadan ister kredi kartlarından isterlerse de banka kartları ile direkt hesaplarından ödeme yapabilecekleri bir çözüm geliştirdik."



E-ticaret sitelerinin çok hızlı entegre edebildiği GarantiPay'in hali hazırda 300'ün üzerinde e-ticaret sitesinde çalıştığına ve bu sayının her geçen gün arttığına dikkati çeken Evlioğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Online alışveriş alışkanlığının hızla yaygınlaştığı günümüzde, kredi kartı müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran GarantiPay'i daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattık. Yakın gelecekte BonusFlaş ve GarantiPay'e ekleyeceğimiz yeni fonksiyonlarla, müşterilerimizin hayatlarında fark ve fayda yaratmaya devam edeceğiz."