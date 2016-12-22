İSTANBUL-DHA
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya), Aare Halliko (Estonya)
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 9, Göksenin Köksal 3, Schilb 21, Tyus 15, Emir Preldzic 8, Thompson 5, Diebler 9, Can Korkmaz 2, Pleiss 4, Orhan Hacıyeva
Anadolu Efes: Granger 9, Paul 19, Cedi Osman 6, Brown 16, Dunston 12, Omic, Heurtel 14, Honeycutt 3, Can Maxim Mutaf, Thomas 5, Doğuş Balbay 2
1. Periyot: 18-16
Devre: 44-38
3. Periyot: 58-60
5 faulle çıkan: 37.01 Schilb (Galatasaray Odeabank)
Basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 86-76 yendi. Ligde son sırada bulunan Galatasaray Odeabank, 10. mağlubiyetini yaşarken, Anadolu Efes ise 7. galibiyetini elde etti.
Galatasaray Odeabank -Anadolu Efes: 76-86
DHASalon: Abdi İpekçiHakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya), Aare Halliko (Estonya)Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 9, Göksenin Köksal 3, Schilb 21, Tyus 15, Emir Preldzic 8, Thompson 5, Diebler 9, Can Korkmaz 2, Pleiss 4, Orhan HacıyevaAnadolu Efes: Granger 9, Paul 19,...
İSTANBUL-DHA
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