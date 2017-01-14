Galatasaray'da Maicon'un Fiyatı Fazla Geldi

FutbolArena Özel - Ara transfer döneminde stoper bölgesine Ahmet Çalık takviyesi yapan Galatasaray, Sao Paulo Kulübünde forma giyen Maicon'un transfer şartlarını sordu.



Vitor Hugo'yu peşin para isteği üzerine alamayan Thiago Heleno'nun ise kulübü ile sözleşme uzatması üzerine planları bozulan Galatasaray, Maicon için girişimde bulundu. Ancak Sao Paulo Kulübü kapıyı tam 11 milyon eurodan açtı. Galatasaray'ın temaslarını sıklaştırması ve Libertadores Kupasına da katılamayacak olan Brezilya kulübü uzun süre bu oyuncudan yararlanamayacağı için fiyat indirimine gitti.



Sao Paulo Kulübü, Maicon için Galatasaray'dan son olarak 8 milyon euro istedi. Bu rakamda Galatasaray'a çok yüksek gelince sarı kırmızılılar bu transferden vazgeçti.



Ve Riekerink'in de "'stoper için bekleyelim. Ahmet Çalık'ın performansını görelim. Ona güveniyorum. Koray da takıma katılacak. Chedjou da hala bizim oyuncumuz." demesi üzerine stoper transferi şu an için beklemeye geçildi