Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Futbol: Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Saat 18.00'de oynanacak karşılaşmalarda Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Samsunspor-Ümraniyespor, 18.30'da ise Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

29 Nisan Cumartesi:

15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)

30 Nisan Pazar:

16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)

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