Futbol: Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
Saat 18.00'de oynanacak karşılaşmalarda Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Samsunspor-Ümraniyespor, 18.30'da ise Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor (Mersin)
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor (Bornova)
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor (5 Ocak Fatih Terim)
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor (Kalyon Arena)