Fransa İçişleri Bakanlığından Nusretli "Oy Kullanma" Çağrısı

Fransa İçişleri Bakanlığı bugün cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına giden halkı Twitter üzerinden oy kullanmaya çağırırken, restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Türk iş adamı Nusret Gökçe'nin fotoğrafını kullandı.



Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yaşadığınız şehre bağlı olarak saat 19.00 veya 20.00'ye kadar oy kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



Fransa İçişleri Bakanlığının Nusret'in fotoğrafını kullanarak yaptığı çağrı Twitter'da kısa sürede en çok paylaşılan tweet oldu.



Nusret, Türkiye'deki halk oylamasında oyunu kullanırken de bu klasik hareketini yaparak oyunu atmıştı.



Nusret'in bu hareketi, ilk yayımladığı görüntünün ardından kısa sürede yeşil sahalarda da futbolcular ve bazı ünlüler tarafından yapılmıştı.



Toplam 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 45,67 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler saat 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecekler.



Geniş güvenlik önlemleri altında 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşen oy kullanma işleminde 50 bin polis ve jandarmanın yanı sıra 7 bin asker görev yapıyor.



Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.