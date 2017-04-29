Fırça Sende - Leaf
Fırça Sende etkinlikleri ile sanata kucak açın.
Fırça Sende etkinlikleri ile sanata kucak açın.
Fırça Sende, hayatlarında eline hiç fırça almamış olsalar bile katılımcıların 3 saat sonunda kendilerinin yaptıklarına inanamayacakları tabloları yaptıkları, yaparken de şehir stresi ve günlük meselelerden uzaklaşabilecekleri, tüm malzemenin burada hazır, ihtiyacının sizler olduğu resim etkinliğidir.*Etkinliğimiz 20 kişi ile sınırlıdır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL
Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8
Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Fırça Sende - Leaf
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io