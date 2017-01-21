Fetö'nün Darbe Girişimine Yönelik Soruşturma

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açığa alındıktan sonra "Bylock" programını kullandığı iddiasıyla 2 öğretmenin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, görevden uzaklaştırılan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programını kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ağrı ve Ankara'da operasyon düzenlediği belirtildi.



Operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu zanlılardan M.B.D, E.P, S.K, M.Y, E.G, B.G.G. ve R.I'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüğü ifade edildi.



Zanlı M.B.D'nin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı, B.G.G. ve R.I'nın sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı vurgulandı.



Açıklamada, E.P., S.K., M.Y., E.G'nin de aynı mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı, gözaltında bulunan diğer 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.