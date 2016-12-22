Ferizli ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu çevreyolunda Nejdet Odabaş idaresindeki 54 PL 700 plakalı otomobil, Sinanoğlu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Bariyerlerin altına girerek durabilen araçta sıkışan sürücü, kaza kırım ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ferizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ferizli ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ferizli ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads