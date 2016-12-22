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Ferizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ferizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ferizli ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ferizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ferizli ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu çevreyolunda Nejdet Odabaş idaresindeki 54 PL 700 plakalı otomobil, Sinanoğlu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin altına girerek durabilen araçta sıkışan sürücü, kaza kırım ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.

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