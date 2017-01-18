Fenerbahçe Grubu 2. Tamamladı - Maçın Golleri

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.



Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda gruptan çıktı mı?



Dirk Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonuçla Türkiye Kupası C grubunu 8 puanla 2. sırada tamamlayarak tur atladı. Sarı lacivertlileri ilk maçta mağlup eden Gençlerbirliği, 13 puanla liderliğini garantiledi.



Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile mi eşleşti?



Türkiye Kupası'nda son 16 turu tek maç üzerinden, grubunu lider bitiren takımın sahasında 31 Ocak - 1 Şubat - 2 Şubat tarihlerinde oynanacak.



D grubunun lideri ile eşleşecek olan Fenerbahçe'nin rakibi büyük ihtimalle Beşiktaş olacak. Beşiktaş maç eksiği ve 10 puanla D grubunda lider konumunda bulunuyor. En yakın rakibi Kayserispor'un ise 7 puanı bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın diğer grupta oynayacağı son 2 maçta 1 puan alması halinde Şubat ayının ilk hafta sonunda Vodafone Arena'ya gidecek.



Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?



20' Gençlerbirliği atağında Serdar ceza sahasına ortasını yaptı, savunma topu kornere gönderdi



24' Fenerbahçe, yeni transfer Karavaev'in golüyle 1-0 öne geçti.



27' Gençlerbirliği penaltı kazandı. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı kırmızı kart gördü takımını 10 kişi bıraktı.



29' Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in penlatıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.



43' Fenerbahçe, Caner Koca'nın golüyle 2-1 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



84' Gençlerbirliği, Vedat Muriqi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı.



90' Mücadele 2-2 beraberlike sona erdi.