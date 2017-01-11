Fenerbahçe'de Uzun Yıllar Kalmak İsterim"

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere'nin Sunderland'den takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, uzun yıllar sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini söyledi.



Fenerbahçe'nin, Arnavutluk ekibi Partizani'yi 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lens, sarı-lacivertli takımdaki geleceğinin kendisine bağlı olmadığının altını çizdi.



Sarı-lacivertli kulüpte bulmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Lens, şunları söyledi:



"Çok büyük bir takımda oynadığımın farkındayım. Her anlamda çok organize bir kulüpteyim. Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmak isterim ama bu sadece bana bağı değil. Burada Sunderland ve Fenerbahçe var. Taraftarların bana verdiği destekten çok mutluyum. Takım halinde şu ana kadar iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım daha uzun süre burada kalmamı sağlayacak bir imza atabilirim. Sözleşmem hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır."



Hollandalı futbolcu, Antalya'da çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, ligin ikinci yarısına hazır olduklarını dile getirdi.



Lens, Antalya'da sadece bir gün kötü hava şartlarıyla karşılaştıklarını aktararak, "İki iyi hazırlık maçı oynadık ve her ikisinden de galibiyetle ayrıldık. Şu anda takımın havasının iyi olduğunu söyleyebilirim. Takımımız pazar günü oynayacağımız lig maçına hazır. Tek düşüncemiz galibiyet. Bu kamp bizim için iyi bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.



"Karavaev bizim için iyi bir transfer oldu"



Lens, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Karavaev hakkında ise, "Karavaev bizim için iyi bir transfer oldu, iyi bir oyuncu. Aynı zamanda oynadığı maçlarda da kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. İhtiyacımız olan bir futbolcuydu, çünkü takımımızda yeterince kanat oyuncusu yoktu. Bu anlamda bize katkı verecektir. Gol atabilecek bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum, ilk oynadığı maçta da bunu gösterdi. Bu takım için önemli bir parça olacaktır." yorumunda bulundu.



Hollandalı futbolcu, Dick Advocaat'ın, "Lens'i forvette de oynatabilirim" açıklaması ile ilgili olarak ise, "Ön tarafta oynayabilen bir oyuncuyum. Sağ tarafta ve sol tarafta. Advocaat ile PSV'de oynadığım dönemde merkez forvette de oynamıştım. Hocamızın kafasında böyle bir şey olması benim için sürpriz olmaz. Gerekirse forvette de oynayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.