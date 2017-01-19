Fenerbahçe'de İlk Golünü Atan Karavaev'e Tebrik Telefonları

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta sarı lacivertli formayla ilk golünü atarken, Ukrayna basınına konuşarak duygularını paylaştı.



"ANTRENÖRLER BANA İYİ OYNADIĞIMI SÖYLEDİ."



Oleksandr Karavaev, Gençlerbirliği maçının ardından Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Normal bir maç oldu. Stoch topu iyi ortaladı ve bana da bu güzel ortayı gole çevirmek kalmıştı. Bütün arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Eksik kalmamıza rağmen savaştık. Maçtan sonra akraba ve arkadaşlarımdan çok sayıda tebrik telefonu aladım. Antrenörler de bana teşekkür etti ve iyi oynadığımı söyledi. Şimdi önümüzde zorlu bir lig var. Ona konsantre olacağız." diye konuştu.



Fenerbahçeli Karavaev'in Gençlerbirliği maçında attığı gol



Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Shakhtar Donestsk'ten kiraladığı Karavaev, sarı lacivertli formayla çıktığı 2. resmi maçında ilk golünü attı.



Adanaspor maçında 47 dakika ter döken ancak gol ya da asist üretemeyen Karavaev, Gençlerbirliği ağlarını 24. dakikada sarsmayı başardı.



Hazırlık kampı döneminde Denizlispor ve Partizani ile oynanan dostluk maçlarında 1 gol ve 2 asiste imza atan Ukraynalı oyuncu, teknik heyet tarafından tam not almıştı.



