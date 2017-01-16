Fenerbahçe'de Gençlerbirliği Maçının Hazırlıkları Başladı

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta müsabakasında, 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 12.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda Adanaspor karşısında ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla antrenmana devam ettiler. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla da çalışma tamamlandı.



Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İstanbul